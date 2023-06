сегодня



Новое видео CATHALEPSY



“We Are The Warriors”, новое видео группы CATHALEPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Blood And Steel, выходящего 14 июля:



“We Are The Warriors”

“Heavy Metal Faith”

“Hammer Heart”

“Blood And Steel”

“Emptiness”

“Rockstar”

“The Final Battle”

“Song Of Ice And Fire”

“Hammer Heart (Orchestral Version)”







