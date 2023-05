сегодня



Музыканты BRUTAL TRUTH, NUCLEAR ASSAULT в SULLY



Horror Pain Gore Death Productions заключили соглашение с группой SULLY, в состав которой входят Erik Burke (Sulaco, Brutal Truth, Nuclear Assault), Adam Frappolli (Psyopus), Alex Perez и Ed Jusko. Дебютная запись "The Tony Demo" доступна для прослушивания.

The Tony Demo by SULLY





