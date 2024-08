Новое видео SULLY

сегодня



"DeadPan", новое видео группы SULLY, в состав которой входят Erik Burke (Sulaco, Brutal Truth, Nuclear Assault), Adam Frappolli (Psyopus), Alex Perez и Ed Jusko, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома , выход которого запланирован на 13 сентября на Horror Pain Gore Death Productions:



"DeadPan"

"Blanket"

"Judas Kiss"

"Dredge The Lake"

"Cowardly The Cat"

"King Of Terrors"

"He's An Asshole, But So Are You"

"Circle The Drain"

"Stool Pigeon"

"Three Hits"

"Bedlamite"

"Tinker's Dam"







