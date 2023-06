сегодня



Музыканты EXHORDER, VOIVOD, TRYPTIKON в AORTHA



"Last Of Our Kind", новое видео группы AORTHA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Monolit", выходящего первого сентября. За сведение отвечал Fredrik Nordström в Studio Fredman, за мастеринг — Jens Bogren из Fascination Street.



Трек-лист:



"Symposium"

"Those That Should Not Exist"

"Last Of Our Kind"

"Forging The Locus"

"Keep The Dream"

"Maximus Metallus"

"Divine Future"

"When All Around You Is Madness"

"Timeless Soul Cure"

"She"



Состав:



Kyle Thomas — вокал (Exhorder)

Diego Valdez — вокал (Dream Child)

Denis "Snake" Belanger — вокал (Voivod)

Alessia Scolletti — вокал (Temperance, Era)

Netta Laurenne — вокал (Smackbound)

Christian Älvestam — вокал (Scar Symmetry)

Predrag Glogovac — гитара (Monolit)

Igor Paspalj — гитара

Jacob Umansky — бас-гитара (Intervals)

Hannes Grossmann — барабаны (Triptykon, Alkaloid)







