сегодня



Новое видео AORTHA



"“Forging The Locus", новое видео группы AORTHA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Monolit:



"Symposium"

"Those That Should Not Exist"

"Last Of Our Kind"

"Forging The Locus"

"Keep The Dream"

"Maximus Metallus"

"Divine Future"

"When All Around You Is Madness"

"Timeless Soul Cure"

"She"







+0 -0



просмотров: 125