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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 22
*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новая песня IMMORTAL 19
*Новое видео ACCEPT 18
*IRON MAIDEN открыли европейский тур 16
[= ||| все новости группы



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Creak

*
Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
-



3 июн 2023 : 		 Новое видео CREAK

19 фев 2023 : 		 Новое видео CREAK
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Новое видео CREAK



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‘Restless Dreams’, новое видео CREAK, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Depth Perception, выход которого намечен на 18 августа на Prosthetic Records.




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