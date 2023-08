сегодня



Новая песня CREAK



HARE IN THE WOODS, новая песня CREAK, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Depth Perception, выход которого намечен на 18 августа на Prosthetic Records:



1. Crossroads

2. Hare in the Woods

3. An Endless Black

4. Doomed

5. Restless Dreams

6. Harrow

7. Left to Heaven

8. Depth Perception

9. The Early Hours Know My Secrets

10. Cold Shoulder

11. I’m Not Alone in the Dark

12. A Head Full of Rain







