Новое видео DAMNATION PLAN



The New Horizon, новое видео DAMNATION PLAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘The New Horizon’, выход которого намечен на 18 августа:



01 The New Horizon (07:50)

02 Dreamdead (04:37)

03 To The Sun (06:36)

04 Under The Veil Of Sea (07:59)

05 Emotional Trials (05:47) http://www.damnationplan.com







