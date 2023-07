сегодня



Новая песня DAMNATION PLAN



Dreamdead, новая песня DAMNATION PLAN, доступна ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘The New Horizon’, выход которого намечен на 18 августа:



01 The New Horizon (07:50)

02 Dreamdead (04:37)

03 To The Sun (06:36)

04 Under The Veil Of Sea (07:59)

05 Emotional Trials (05:47) http://www.damnationplan.com







