Новое видео WAXEN



"Holocaust Lights", новое видео группы WAXEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Die Macht Von Hassen", выходящего девятого июля на Moribund Records.



Трек-лист:



"Die Macht Von Hassen"

"God of All Endings"

"Those Reviled"

"Your Kingdom Will Bleed

"Holocaust Light"







