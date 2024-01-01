WAXEN выпустят альбом весной

Toby Knapp опубликовал новое сообщение об альбоме WAXEN:
«High Plaines Bloodlust — это своего рода концептуальный альбом. Обычно темы лирики касаются оккультизма или Второй мировой и ядерной войны. В этот раз было решено освободиться от старых тем и придать альбому больше индивидуальности.
Это вайомингский блэк-металл. У моего родного штата довольно мрачная история: война в округе Джонсон, Феттерманская резня и многое другое. Некоторые мои тексты и музыка отражают эти события, и это самая жестокая музыка Waxen. Я думаю, что благодаря этому альбому и предшествующему ему «Die Macht Von Hassen» Waxen создали свое собственное звучание и заняли уникальное место в истории блэк-метала. Полагаю, что мы ожидаем релиза весной 2025 года, определенно на нашем родном лейбле Moribund Records».
Трек-лист:
"Battle Of One Hundred Slain"
"A Horse Named Fear"
"Hadamar"
"Black Nitrite"
"Red Clouds Over Kill Zones"
"High Plaines Bloodlust"
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