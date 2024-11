сегодня



WAXEN выпустят альбом весной



Toby Knapp опубликовал новое сообщение об альбоме WAXEN:



«High Plaines Bloodlust — это своего рода концептуальный альбом. Обычно темы лирики касаются оккультизма или Второй мировой и ядерной войны. В этот раз было решено освободиться от старых тем и придать альбому больше индивидуальности.



Это вайомингский блэк-металл. У моего родного штата довольно мрачная история: война в округе Джонсон, Феттерманская резня и многое другое. Некоторые мои тексты и музыка отражают эти события, и это самая жестокая музыка Waxen. Я думаю, что благодаря этому альбому и предшествующему ему «Die Macht Von Hassen» Waxen создали свое собственное звучание и заняли уникальное место в истории блэк-метала. Полагаю, что мы ожидаем релиза весной 2025 года, определенно на нашем родном лейбле Moribund Records».



Трек-лист:



"Battle Of One Hundred Slain"

"A Horse Named Fear"

"Hadamar"

"Black Nitrite"

"Red Clouds Over Kill Zones"

"High Plaines Bloodlust"





