THRONE OF THORNS нашли лейбл



Группа THRONE OF THORNS заключила контракт с лейблом ROAR! Rock of Angels, на котором до конца года должен выйти дебютный альбом коллектива.



Состав:



Thomas Jethro Verleye — гитара, бас, авторство песен и музыки, оркестровки;

Josey Hindrix — вокал;

Guy Vercruysse — бэк-вокал, сведение и продакшн;

Wim Rotthier — клавишные, фортепиано;

Baruch Van Bellegem — барабаны, оркестровки.





