29 янв 2024



Видео с текстом от THRONE OF THORNS



“Atomic Retribution”, официальное видео с текстом от группы THRONE OF THORNS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Converging Parallel Worlds, выходящего 16 февраля:



“Rise”

“Storm Maker”

“Atomic Retribution”

“Black Diamond”

“Converging Parallel Worlds”

“Underworld”

“Throne Of Thorns”

“Fire And Ice”







+0 -1



просмотров: 128