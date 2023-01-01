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The Keening

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7 июн 2023 : THE KEENING на Relapse Records



7 июн 2023



THE KEENING на Relapse Records



Проект THE KEENING, основанной Rebecca'ой Vernon (SubRosa), заключил контракт с Relapse Records. Rebecca дала свои комментарии на этот счёт:



«Я очень рада и польщена тем, что присоединилась к семье Relapse, и с нетерпением жду предстоящего совместного плавания. Эта музыка создавалась долгое время, и на её создание ушло много крови, пота и труда. Я надеюсь, что те, кто с ней соприкоснутся, найдут её стоящей ожидания. Огромное спасибо многим, кто помогал мне на этом пути, но особенно моей семье, а также Billy Anderson, Andrea Morgan и Nate Carson, которые принимали самое активное участие в создании альбома».







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