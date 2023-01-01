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Social Distortion

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У вокалиста SOCIAL DISTORTION рак



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Вокалист SOCIAL DISTORTION Mike Ness опубликовал следующее сообщение:

«Мы считаем, что жизнь будет идти по нашему плану, но она может ответить: "Я так не думаю!"

В разгар подготовки альбома мне поставили диагноз рак миндалин первой стадии. Я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы продолжать запись в студии вплоть до самого дня перед операцией. Мы с группой были вдохновлены и рады записать эти треки, которые, кстати, звучат просто охренительно!

Восстановление после операции идёт день за днём, через три недели мы начнём облучение, и это должна быть последняя терапия, которая мне понадобится. Команда врачей уверена, что после завершения этого курса я смогу начать процесс восстановления и реабилитации. Мы ожидаем полного выздоровления, которое позволит мне прожить долгую и плодотворную жизнь.

Подобное разбивает моё сердце — откладывать туры и выпуск альбома, но для выздоровления необходимо время. Я не могу не поблагодарить наших преданных поклонников, которые так терпеливо ждали этого события. Хотя потребуется немного больше времени, я обещаю вам, что альбом будет выпущен и превзойдёт ваши ожидания.

Я хочу, чтобы вы все знали, что благодаря этому у меня открылись глаза на совершенно новую для себя область жизни. Я знаю, что многие из вас или ваших близких пережили это лично, и моя душа сопереживает вам, потому что теперь я знаю, каково это, на собственном опыте.

Я окружён любовью и поддержкой моих друзей и семьи, особенно моей любимой жены и потрясающих мальчиков (о, и не забудьте моих трёх собак и кошечку). Заранее СПАСИБО всем нашим невероятным поклонникам за вашу любовь и поддержку в данный момент.

Мы обязательно справимся со случившимся...»




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