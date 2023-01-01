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Social Distortion

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Вокалист SOCIAL DISTORTION о своем здоровье



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Mike Ness, летом сообщивший о том, что у него был найден рак миндалин, прокомментировал состояние здоровья в программе "New & Approved":

«Ну, прежде всего, разумеется, это не входило в планы. Так что шок - это еще не всё. Но, да, операция - я к тому, что вы можете услышать это по моему голосу; он все еще слабый, даже когда я только говорю. До апреля мне предстоит проделать много работы, чтобы отправиться в турне, пройти реабилитацию. Но прошел всего месяц после окончания лечения. Но да, это был ад, потому что рак головы и шеи немного отличается от других видов рака, и им приходится проникать внутрь и нарушать основные структуры, с которыми ты прожил всю жизнь. Мне пришлось заново учиться глотать, а речь постепенно становится всё более сильной, и в конце концов я смогу петь».

По словам Mike'a, он узнал о своем диагнозе во время записи нового альбома.

«Мы были на полпути к завершению. Мы по сути находились в студии, накладывая бас-треки, когда мне позвонили сообщить диагноз. И мне пришлось всё прекратить. Я даже не стал — мне позвонили, я сел в машину и уехал. Я хотел, чтобы они закончили работу за день».

По словам вокалиста, он и его коллеги по группе SOCIAL DISTORTION планируют закончить работу над альбомом в следующем году.

«Мы вернемся в январе или феврале, закончим гитарные партии, клавишные и всё остальное. Я хотел подождать хотя бы до одного тура, чтобы голос окреп и можно было заняться вокалом. Так что, скорее всего, мы займемся вокалом в июне или июле».




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