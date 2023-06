9 июн 2023



Новая песня STELLAR CIRCUITS



Pleasure Cruise, новая песня группы STELLAR CIRCUITS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sight To Sound,” выход которого намечен на девятое июня.



Трек-лист:



1. Catch Your Death

2. Witch House

3. Pleasure Cruise

4. Skull Beneath The Smile

5. Sight To Sound

6. Truthseeker

7. Alchemy

8. Nightlife

9. For The Birds

10. Learning To Sleep

11. Where Were You http://stellarcircuitsmusic.com/







