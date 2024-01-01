5 фев 2024



Вышло переиздание STELLAR CIRCUITS



STELLAR CIRCUITS сообщили о том, что на Nuclear Blast состоялся релиз делюкс-версии альбома Sight To Sound, в которую вошло четыре нереализованных ранее трека. Видео к одному из них, “The Magician,” доступно ниже.



«Мы рады наконец-то выпустить дополнительные треки с альбома Sight to Sound. В целом мы чувствовали, что эти песни лучше всего представить в виде делюкс или расширенной версии альбома. Все четыре дополнительных трека имеют общую тональность и занимают свое собственное место в последовательности нашей новой пластинки.



Тот факт, что этот релиз совпадает с нашим первым международным туром, делает его еще лучше. Нам не терпится исполнить новые композиции для прекрасных людей из разных европейских стран. Это будет воплощение мечты!»







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