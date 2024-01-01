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*Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как б... 37
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 36
*Новая песня KERRY KING 30
*Возвращение THE KOVENANT 28
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Stellar Circuits

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|||| 5 фев 2024

Вышло переиздание STELLAR CIRCUITS



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STELLAR CIRCUITS сообщили о том, что на Nuclear Blast состоялся релиз делюкс-версии альбома Sight To Sound, в которую вошло четыре нереализованных ранее трека. Видео к одному из них, “The Magician,” доступно ниже.

«Мы рады наконец-то выпустить дополнительные треки с альбома Sight to Sound. В целом мы чувствовали, что эти песни лучше всего представить в виде делюкс или расширенной версии альбома. Все четыре дополнительных трека имеют общую тональность и занимают свое собственное место в последовательности нашей новой пластинки.

Тот факт, что этот релиз совпадает с нашим первым международным туром, делает его еще лучше. Нам не терпится исполнить новые композиции для прекрасных людей из разных европейских стран. Это будет воплощение мечты!»

STELLAR CIRCUITS Release Sight To Sound Deluxe Edition Ahead Of U.S., European Tours




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