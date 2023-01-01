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*Новая песня BLUT AUS NORD 34
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*Новая песня BLUT AUS NORD 34
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 17
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
[= ||| все новости группы



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Steak

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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления STEAK



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Профессиональное видео полного выступления STEAK, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.




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