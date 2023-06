сегодня



Новая песня MELTED BODIES



"State of Mind", новая песня MELTED BODIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового ЕР "The Inevitable Fork Vol. 2".



Трек-лист:



The Hot Dog Contract

State of Mind

The Avalanche

Relax, You Are Lazy







