Новая песня MELTED BODIES



"Bloodlines", новая песня группы MELTED BODIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома The Inevitable Fork, выход которого запланирован на 18 октября:



1. Destined To Suffer

2. Bloodlines

3. The Hot Dog Contract

4. Wrath Of The Flies

5. Overinflated All The Time

6. Liars (Album Edit)

7. State Of Mind

8. Splitting

9. Vague And Easy

10. Relax You Are Lazy

11. Dreamer

12. The Avalanche (Album Edit)

13. Vital Aftermath

14. The Inevitable Fork (Album Edit)

15. Talk Some More About It

16. Think Safe

17. I Often Feel Alone While Surrounded By Other People

18. Therapy

19. There Is Something Else Here Now Too

20. Something Is Wrong https://meltedbodies.bandcamp.com/







