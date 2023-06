сегодня



Новый альбом EXSANGUINATION выйдет летом



EXSANGUINATION выпустят новую работу, получившую название "Burial Rites", 14 июля на CD и в цифровом варианте. За сведение вновь отвечал Chris Johnson (Cave In, Cult Leader, Deafheaven).



Трек-лист:



“Reborn In A Casket”

“Coffin Dweller”

“As The Acolytes Burn”

“The Pleasure To End All Pleasures”

“Berserker”

“Into The Abyss”

“The Void”

“Devastated By Black”







