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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 44
*DAVID ELLEFSON: «Для Dave'a история с METALLICA дала MEGADET... 39
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 19
*OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip 17
*TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое 14
[= ||| все новости группы



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Exsanguination

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|||| 18 июл 2023

Новый альбом EXSANGUINATION доступен для прослушивания



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"Burial Rites", новый альбом группы EXSANGUINATION, доступен для прослушивания ниже.

EXSANGUINATION's Burial Rites Album Streaming In Full; Audio




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