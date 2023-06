сегодня



Новая песня CONQUER DIVIDE



"the INVISIBLE", новая песня группы CONQUER DIVIDE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Slow Burn, выход которого запланирован на восьмое сентября на Mascot Records.



Трек-лист:



"Atonement"

"N E W H E A V E N"

"Paralyzed"

"welcome2paradise"

"PRESSURE"

"system_failure"

"playing w/ fire"

"Over It."

"Afterthought.wav"

"the INVISIBLE"

"wide awake"

"OnlyGirl"

"gAtEkEePer"







+0 -0



просмотров: 92