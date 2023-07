28 июл 2023



Новое видео CONQUER DIVIDE



"N E W H E A V E N", новое видео группы CONQUER DIVIDE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Slow Burn, выход которого запланирован на восьмое сентября на Mascot Records.



Трек-лист:



"Atonement"

"N E W H E A V E N"

"Paralyzed"

"welcome2paradise"

"PRESSURE"

"system_failure"

"playing w/ fire"

"Over It."

"Afterthought.wav"

"the INVISIBLE"

"wide awake"

"OnlyGirl"

"gAtEkEePer"







