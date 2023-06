все новости группы







27 июн 2023 : Новое видео TERMINALIST



сегодня



Новое видео TERMINALIST



"The Crisis As Condition", новое видео группы TERMINALIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Crisis As Condition", выходящего восьмого сентября на Indisciplinarian.



Трек-лист:



"Life Won’t Last"

"The Crisis As Condition"

"A Future To Weave"

"Last Remains"

"Frenetic Standstill"

"Mutating Fractures"

"Move In Strife"







