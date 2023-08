сегодня



Новое видео TERMINALIST



“Mutating Fractures”, новое видео группы TERMINALIST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Crisis As Condition", выходящего восьмого сентября на Indisciplinarian.



Трек-лист:



"Life Won’t Last"

"The Crisis As Condition"

"A Future To Weave"

"Last Remains"

"Frenetic Standstill"

"Mutating Fractures"

"Move In Strife"







