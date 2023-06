23 июн 2023



Музыканты STORMWITCH в SKULL & CROSSBONES



Группа SKULL & CROSSBONES, в состав которой входят бывшие музыканты STORMWITCH Volker Schmietow, Tobi Kipp, Jürgen "Wanschi" Wannenwetsch и Marc Opppold, а также вокалист Tobi Hübner, заключили контракт с Massacre Records. Дебютная работа получила название Sungazer и будет доступна начиная с восьмого сентября на CD, виниле и в цифровом варианте:



"Midnight Fyre"

"Sungazer"

"Manhunter"

"The Invisible Man"

"Tyrant's Rule"

"Nature's Legacy"

"Inner Self"

"Live Your Dreams"

"The Drowned"

"The Traveller"







