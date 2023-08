8 авг 2023



Видео с текстом от SKULL & CROSSBONES



"Nature’s Legacy", официальное видео с текстом от SKULL & CROSSBONES, доступно ниже. Этот трек взят из нового альбома "Sungazer", выход которого намечен на 08/09/2023 на Massacre Records.



Трек-лист:



Midnight Fyre

Sungazer

Manhunter

The Invisible Man

Tyrant’s Rule

Nature’s Legacy

Inner Self

Live Your Dreams

The Drowned

The Traveller







