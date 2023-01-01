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Sons of Silver

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SONS OF SILVER работают над новым материалом



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SONS OF SILVER сообщили о том, что активно работают над новым материалом, выпуск которого планируется до конца этого года.

Pete Argyropoulos сказал: «С начала года мы засели в нашей студии звукозаписи, работая над кучей новых песен, которые мы выпустим в этом году. Мы очень гордимся новой музыкой и не можем дождаться, когда все её услышат. Мы планируем отправиться в турне осенью в поддержку нового релиза. Я не могу не передать, как сильно мы ждём возможности снова выступать перед публикой!»

SONS OF SILVER Feat. CANDLEBOX, SKILLET Members In The Studio Putting Final Touches On New Album To Be Released This Fall




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