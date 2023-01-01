SONS OF SILVER работают над новым материалом

SONS OF SILVER сообщили о том, что активно работают над новым материалом, выпуск которого планируется до конца этого года.
Pete Argyropoulos сказал: «С начала года мы засели в нашей студии звукозаписи, работая над кучей новых песен, которые мы выпустим в этом году. Мы очень гордимся новой музыкой и не можем дождаться, когда все её услышат. Мы планируем отправиться в турне осенью в поддержку нового релиза. Я не могу не передать, как сильно мы ждём возможности снова выступать перед публикой!»
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