сегодня



Новая песня SONS OF SILVER



"Giving It Back", новая песня группы SONS OF SILVER, в состав которой входят Pete Argyropoulos (PeteRG), Marc Slutsky (Splender, Peter Murphy, Tonic), Brina Kabler, Kevin Haaland (Skillet) и Adam Kury (Candlebox), доступна для прослушивания.







+0 -1



просмотров: 140