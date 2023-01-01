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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «А я мальчик гей!» 51
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Барабанщик POISON: «Люди, чего вы такие злые?» 22
*Новое видео CANNIBAL CORPSE 17
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WormHole

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|||| сегодня

Новое видео WORMHOLE



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"System Erase", новое видео WORMHOLE. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Almost Human", выход которого намечен на 22 сентября на Season of Mist.

Трек-лист:

1. System Erase (3:31)
2. Elysiism (3:06)
3. Spine Shatter High-Velocity Impact (3:47)
4. Data Fortress Orbital Stationary (3:08)
5. Delta Labs (3:12)
6. Almost Human (3:15)
7. Bleeding Teeth Fungus (2:44)
8. The Grand Oscillation (3:14)
Total run-time: 00:25:57




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