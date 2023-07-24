"Elysiism", новое видео WORMHOLE. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Almost Human", выход которого намечен на 22 сентября на Season of Mist.
Трек-лист:
1. System Erase (3:31)
2. Elysiism (3:06)
3. Spine Shatter High-Velocity Impact (3:47)
4. Data Fortress Orbital Stationary (3:08)
5. Delta Labs (3:12)
6. Almost Human (3:15)
7. Bleeding Teeth Fungus (2:44)
8. The Grand Oscillation (3:14)
Total run-time: 00:25:57
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).