Новое видео WORMHOLE



"Elysiism", новое видео WORMHOLE. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Almost Human", выход которого намечен на 22 сентября на Season of Mist.



Трек-лист:



1. System Erase (3:31)

2. Elysiism (3:06)

3. Spine Shatter High-Velocity Impact (3:47)

4. Data Fortress Orbital Stationary (3:08)

5. Delta Labs (3:12)

6. Almost Human (3:15)

7. Bleeding Teeth Fungus (2:44)

8. The Grand Oscillation (3:14)

Total run-time: 00:25:57







