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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 63
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 49
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*Новые релизы CAVALERA доступны для прослушивания 17
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WormHole

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|||| сегодня

Новое видео WORMHOLE



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"Elysiism", новое видео WORMHOLE. доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Almost Human", выход которого намечен на 22 сентября на Season of Mist.

Трек-лист:

1. System Erase (3:31)
2. Elysiism (3:06)
3. Spine Shatter High-Velocity Impact (3:47)
4. Data Fortress Orbital Stationary (3:08)
5. Delta Labs (3:12)
6. Almost Human (3:15)
7. Bleeding Teeth Fungus (2:44)
8. The Grand Oscillation (3:14)
Total run-time: 00:25:57




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24 июл 2023
C
Cyclop
на последних двух синглах стали звучать как более лайтовая версия Artificial Brain. что, в общем-то, и неплохо)

просмотров: 103

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