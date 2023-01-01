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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 30
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 14
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
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Hurricane

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|||| 2 июл 2023

Новый альбом HURRICANE выйдет летом



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Американская группа HURRICANE, созданная в 1983 году, объявила о выпуске нового альбома, получившего название "Reconnected". Первый за более чем 20 лет студийный материал будет выпущен в августе Deko Entertainment.

Трек-лист:

"Rock Star Cheater"
"You And I"
"Under Pressure"
"Behind Your Shadow"
"Innocent Girl"
"Don’t Change Your Love"
"I’m On To You"
"Hand Of Souls"
"Disconnected"
"Blind Love"
"Wishing Well"

HURRICANE To Release First Album In Over 20 Years This August




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