2 июл 2023 : Новый альбом HURRICANE выйдет летом



Новый альбом HURRICANE выйдет летом



Американская группа HURRICANE, созданная в 1983 году, объявила о выпуске нового альбома, получившего название "Reconnected". Первый за более чем 20 лет студийный материал будет выпущен в августе Deko Entertainment.



Трек-лист:



"Rock Star Cheater"

"You And I"

"Under Pressure"

"Behind Your Shadow"

"Innocent Girl"

"Don’t Change Your Love"

"I’m On To You"

"Hand Of Souls"

"Disconnected"

"Blind Love"

"Wishing Well"







