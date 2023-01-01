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*Лидер MEGADETH: «Вокал никогда не был нашей сильной стороной... 64
*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 50
*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 33
*Новое видео PRIMAL FEAR 21
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Hurricane

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United StatesСША
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Видео с текстом от HURRICANE



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Американская группа HURRICANE, созданная в 1983 году, объявила о выпуске нового альбома, получившего название "Reconnected". Первый за более чем 20 лет студийный материал будет выпущен 25 августа на Deko Entertainment.

Трек-лист:

"Rock Star Cheater"
"You And I"
"Under Pressure"
"Behind Your Shadow"
"Innocent Girl"
"Don’t Change Your Love"
"I’m On To You"
"Hand Of Souls"
"Disconnected"
"Blind Love"
"Wishing Well"

HURRICANE Streaming




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