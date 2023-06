сегодня



Новое видео VORAATH



"Siren Head", новое видео группы VORAATH, в состав которой входят Joshua Nassaru Ward (Xael, Rapheumets Well), Paul McBride (Implosive Disgorgence, Sweet Blood), Tylor Kohl и новая вокалистка Chelsea Marrow (Visitant, The Monster Factory - Death Metal Choir for the video game DOOM Eternal), доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 116