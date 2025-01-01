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*Любимый рифф лидера ANNIHILATOR 22
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Voraath

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|||| 3 янв 2025

Погиб барабанщик VORAATH



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По сообщениям Consequence, Джошуа Нассару Уорд, барабанщик VORAATH из Северной Каролины, погиб вместе с тремя другими пассажирами в новогоднюю ночь в результате наезда пьяного водителя.

Трагический инцидент произошел в Гринвилле, Южная Каролина, сразу после девяти вечера во вторник (31 декабря). 37-летний Уорд, его невеста Зелена и еще двое выезжали с подъездной дороги на внедорожнике Subaru, когда в них врезался BMW 2012 года выпуска, которым управлял 31-летний Николас Шейн Микс.

В результате столкновения Subaru съехал с дороги и врезался в дерево, а все четверо находившихся в машине Уорда погибли. Микс был задержан и обвинен по четырем статьям за вождение в нетрезвом виде. Он содержится под стражей без права внесения залога.



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