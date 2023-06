все новости группы







29 июн 2023 : MARC HUDSON представил первое видео



Вокалист DRAGONFORCE MARC HUDSON заключил контракт с лейблом Napalm Records на издание первого сольного альбома "Starbound Stories", релиз которого намечен на 25 августа. Видео на первый сингл, "Astralive", доступно ниже.



Marc: «С большой гордостью я могу объявить о подписании контракта с Napalm Records. Я очень благодарен лейблу за веру в меня как в сольного артиста и не могу дождаться, когда Napalm будет рядом со мной, чтобы продемонстрировать "Starbound Stories" всему миру!»



Трек-лист:



01. As The Twilight Met The Sea

02. Freedom Heart

03. Dracula X!

04. Stars

05. The Siren

06. Astralive

07. Swansong

08. Call Of The Martyrs

09. Starbound Stories

10. One More Sight Of The Sun With You



Состав:



Marc Hudson - Vocals, Guitar, Backing vocals

Shaz D - Keyboards

Frédéric Leclercq - Guitars, Bass

Rich Smith – Drums







