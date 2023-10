сегодня



Видео с текстом от MARC HUDSON



Napalm Records опубликовали официальное видео с текстом на песню MARC HUDSON “Dracula X!”, которая взята из дебютного альбома Starbound Stories:



"As The Twilight Met The Sea"

"Freedom Heart"

"Dracula X!"

"Stars"

"The Siren"

"Astralive"

"Swansong"

"Call Of The Martyrs"

"Starbound Stories"

"One More Sight Of The Sun With You"







