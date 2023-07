4 июл 2023



Новое видео THE CRAWLING



"March Of The Worm", новое видео группы THE CRAWLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “All Of This For Nothing”, выход которого намечен на 28 июля на Grindscene Records.



Трек-лист:



March of the Worm (5:57)

Thy Nazerene (4:20)

Another Vulture (7:27)

Bound to the Negative (8:12)

A Light We Cannot See (5:20)

Leaving the Skin (5:18)

Sparrow (6:18)







