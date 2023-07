сегодня



Новое видео THE CRAWLING



Thy Nazerene, новое видео группы THE CRAWLING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома “All Of This For Nothing”, выход которого намечен на 4 августа на Grindscene Records.



Трек-лист:



March of the Worm (5:57)

Thy Nazerene (4:20)

Another Vulture (7:27)

Bound to the Negative (8:12)

A Light We Cannot See (5:20)

Leaving the Skin (5:18)

Sparrow (6:18) https://thecrawlingband.wordpress.com/







