Новый альбом VISION MASTER выйдет летом



Группа VISION MASTER, в состав которой входят участники групп CHRISTIAN MISTRESS, FUNEROT, выпустит новую работу, получившую название Sceptre, 25 августа на Gates Of Hell Records:



“Wolves In The Shadows”

“Wet Net”

“Gossamer Sky”

“Knife In A Velvet Glove”

“Walls Of Bone”

“Sandstone”

“Arc Terminal X”

“Dust Within”

“Beyond”

“Thin Veil”







