Новая песня VISION MASTER



“Arc Terminal X” feat. Sean “Bloodbath” McGrath, новая песня группы VISION MASTER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Sceptre", выход которого запланирован на 25 августа на Gates Of Hell Records.



Трек-лист:



“Wolves In The Shadows”

“Wet Net”

“Gossamer Sky”

“Knife In A Velvet Glove”

“Walls Of Bone”

“Sandstone”

“Arc Terminal X”

“Dust Within”

“Beyond”

“Thin Veil”

“Wolves In The Shadow”:





