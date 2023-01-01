19 июл 2023



GLEN DROVER об участии в MEGADETH: «Было очень весело»



В новом интервью "The Signals Of Intuition" канадский гитарист Glen Drover, присоединившийся к MEGADETH в 2004 году вместе со своим братом-барабанщиком Shawn'ом, рассказал о том, как почти два десятилетия назад он оказался в составе группы, возглавляемой Dave'ом Mustaine'ом:



«Меня представил человек, с которым я познакомился за много лет до этого, который был в контакте с их вебмастером, и меня прочили на это место. А потом он сказал: "Эй, я предложил твоё имя". Потому что Dave хотел собрать группу для прощального тура. И он сказал: "Я предложил твоё имя. Было бы здорово, если бы ты присоединился к группе". И я ответил: "Да, хорошо". Я подумал: "Ничего из этого не выйдет". И через несколько дней я уже был в группе — это произошло очень быстро. Вот и всё. Мы привлекли Shawn'a и начали репетировать. Мы занимались около двух с половиной недель, потому что это была новая группа, и сразу после этих двух с половиной недель последовало турне. А у Ника [Менцы, который вёл переговоры о возвращении в MEGADETH] ничего не получалось. Пришёл Shawn. Ему пришлось выучить 18 песен, кажется, за шесть дней, и вписаться в группу. Мы отыграли наш первый концерт в Рино, и он прошёл великолепно. Сила решимости, вдохновения и мотивации в той ситуации помогли. Оглядываясь назад, я думаю, что это просто безумие, что он смог сделать это за шесть дней, но он сделал это с помощью каждого из нас».



Глен рассказал о том, как Shawn'y удалось так быстро выучить партии:



«На самом деле в то время он не играл на барабанах. Он немного разогревался, когда записывал барабанные треки для нашего альбома [EIDOLON], но вообще он занимался строительством. Так что это я притащил его. Он пришёл в группу и очень быстро пришёл в форму. Он нервничал, как и я, но я проделал домашнюю работу в десятикратном размере, так что я был готов. Поэтому когда он пришёл, я сказал: "Всё в порядке. Не волнуйтесь. Всё будет хорошо". Потому что Shawn — как губка. Как только он что-то понимает, за него можно не волноваться. Мне даже не нужно было смотреть на него. И у нас была такая химия с самого детства. Так что та сплочённость, которую мы с Шоном сформировали как братья, перешла в группу, что очень помогло. У нас был хороший состав».



Когда интервьюер отметил, что тогдашний состав MEGADETH с басистом James'ом LoMenzo был особенно сильным, Glen ответил:



«Всё началось с Jimmy [James] MacDonough [на басу]. И это было недолго. Он проделал достойную работу. James [LoMenzo], при всём уважении к Джимми, лучше вписался в группу. Но это было здорово. Это был отличный состав. И нам было очень весело. Все отлично ладили друг с другом, все были спокойны. Так что это была очень хорошая атмосфера. И мы получили массу удовольствия, увидев мир несколько раз вместе с моим братом».







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