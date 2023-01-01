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SHAWN DROVER не против подкладок



SHAWN DROVER также был втянут в главный вопрос года — подкладки на концертах хорошо или плохо:



«Стал бы я лично это делать? Я никогда не был в ситуации, когда мне пришлось бы так поступать, поэтому, наверное, я бы сказал "нет". Но если говорить о коллективе, то некоторые группы, записывающие музыку, чтобы воспроизвести ее вживую, должны иметь симфонический оркестр или группу из 20 человек, чтобы повторить то, что они сделали в студии. Поэтому я полагаю, что в некоторых случаях это нормально. Конечно, есть группы, которые годами занимаются таким образом с клавишными. Если вы слышите клавишные на заднем плане в песне и не видите клавишника, то он либо играет за сценой, либо они играют с заранее сделанных записей, что, опять же, зависит от группы, это все субъективно, верно? Если это помогает группе звучать лучше или как-то еще, меня это нисколько не оскорбляет. Но все люди в Интернете, которые зацикливаются на всей этой ерунде, могут найти себе занятие получше, чем беспокоиться о том, что делают или не делают те или иные группы вживую. Идите и хорошо проведите время на концерте. Вот мое мнение на этот счет. Так что просто хорошо проведи время, чувак. Не беспокойся об этом. Не парься по мелочам, смекаешь? Если группа использует какие-то бэк-треки, какая разница? У меня с этим проблем нет. Но это только мое мнение».







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