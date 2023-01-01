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*Умерла Шинейд О'Коннор 40
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 37
*Немецкой BIG 4 быть! 34
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Glen Drover Band

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2 авг 2023 : 		 SHAWN DROVER не против подкладок

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23 фев 2015 : 		 GLEN DROVER выпустил сингл

5 фев 2015 : 		 Обложка нового сингла GLEN DROVER

30 янв 2015 : 		 GLEN DROVER записал песню с бывшим вокалистом METALIUM

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20 авг 2014 : 		 GLEN DROVER работает с вокалистом QUEENSRŸCHE

21 мар 2014 : 		 Новая песня GLEN DROVER METALUSION

9 дек 2013 : 		 GLEN DROVER решил сменить название своей группы

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30 июл 2013 : 		 Концертный релиз DAVE MARTONE / GLEN DROVER выйдет в сентябре

23 фев 2013 : 		 Видео джема GLEN'a DROVER'a

15 окт 2012 : 		 Кавер-версия SAGA от GLEN DROVER BAND

5 июн 2012 : 		 Вокалисты PAGAN'S MIND, METALIUM в гостях на новом альбоме GLEN DROVER BAND

13 апр 2012 : 		 GLEN DROVER (Ex-MEGADETH) работает над новым альбомом

12 окт 2011 : 		 GLEN DROVER BAND расстались с барабанщиком

1 мар 2011 : 		 GLEN DROVER выпустит сингл в марте

20 янв 2011 : 		 Обложка и семплы с альбома GLEN'a DROVER'a
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SHAWN DROVER не против подкладок



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SHAWN DROVER также был втянут в главный вопрос года — подкладки на концертах хорошо или плохо:

«Стал бы я лично это делать? Я никогда не был в ситуации, когда мне пришлось бы так поступать, поэтому, наверное, я бы сказал "нет". Но если говорить о коллективе, то некоторые группы, записывающие музыку, чтобы воспроизвести ее вживую, должны иметь симфонический оркестр или группу из 20 человек, чтобы повторить то, что они сделали в студии. Поэтому я полагаю, что в некоторых случаях это нормально. Конечно, есть группы, которые годами занимаются таким образом с клавишными. Если вы слышите клавишные на заднем плане в песне и не видите клавишника, то он либо играет за сценой, либо они играют с заранее сделанных записей, что, опять же, зависит от группы, это все субъективно, верно? Если это помогает группе звучать лучше или как-то еще, меня это нисколько не оскорбляет. Но все люди в Интернете, которые зацикливаются на всей этой ерунде, могут найти себе занятие получше, чем беспокоиться о том, что делают или не делают те или иные группы вживую. Идите и хорошо проведите время на концерте. Вот мое мнение на этот счет. Так что просто хорошо проведи время, чувак. Не беспокойся об этом. Не парься по мелочам, смекаешь? Если группа использует какие-то бэк-треки, какая разница? У меня с этим проблем нет. Но это только мое мнение».




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