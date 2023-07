сегодня



Новое видео TAILGUNNER



"New Horizons", новое видео группы TAILGUNNER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Guns For Hire".



Трек-лист:



“Shadows Of War”

“Guns For Hire”

“White Death”

“Revolution Scream”

“Futures Lost”

“New Horizons”

“Warhead”

“Crashdive”

“Blood For Blood”

“Rebirth”







+0 -0



просмотров: 193