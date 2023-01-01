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*Немецкой BIG 4 быть! 41
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я активистка, а уже затем музыкант» 38
*CHRIS POLAND: «Кто думал, что Peace Sells... But Who's ... 37
*DAVE MUSTAINE считает свой период в METALLICA замечательным 33
*Новое видео U.D.O. 29
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Tailgunner

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|||| сегодня

TAILGUNNER нашли нового участника



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TAILGUNNER сообщили о том, что новым гитаристом группы стала Rhea Thompson.

«Мы очень рады, что Rhea остается с нами в команде! С того момента, как в мае она вышла на сцену и выучила сет за 3 дня, она стала для нас как недостающий кусочек пазла, играя намного лучше, чем мы привыкли слышать от второй гитары, позволяя нам звучать намного масштабнее - и мы знаем, что все, кто побывал на концерте летом, были потрясены так же, как и мы!»

Rhea: «Я очень горда и рада присоединиться к группе и стать частью переворота, который вернет британский хэви-металл на карту мира! Мне не терпится отправиться в турне в поддержку Guns For Hire, и я очень хочу стать частью наследия Tailgunner!»

TAILGUNNER Announce New Guitarist RHEA THOMPSON




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