18 июл 2023



Новая песня HORRENDOUS



"Preterition Hymn", новая песня группы HORRENDOUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ontological Mysterium, выход которого запланирован на 18 августа на Season of Mist:



“The Blaze”

“Chrysopoeia (The Archaeology Of Dawn)”

“Neon Leviathan”

“Aurora Neoterica”

“Preterition Hymn”

“Cult Of Shaad’oah”

“Exen(en)esis”

“Ontological Mysterium”

“The Death Knell Ringeth”







