сегодня



Новое видео HORRENDOUS



"Preterition Hymn", новое видео группы HORRENDOUS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Ontological Mysterium:



“The Blaze”

“Chrysopoeia (The Archaeology Of Dawn)”

“Neon Leviathan”

“Aurora Neoterica”

“Preterition Hymn”

“Cult Of Shaad’oah”

“Exen(en)esis”

“Ontological Mysterium”

“The Death Knell Ringeth”







+0 -0



просмотров: 102