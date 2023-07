24 июл 2023



Новое видео DAMNATION'S HAMMER



"Sutter Cane“ (feat. Aaron Stainthorpe), новое видео DAMNATION'S HAMMER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Into The Silent Nebula, выходящего 15 сентября:



"Sutter Cane" (feat. Aaron Stainthorpe, My Dying Bride)

"Do Not Disturb The Watchmaker"

"Outpost 31" (feat. Fenriz, Darkthrone)

"Into The Silent Nebula"

"The Silent Nebula" (feat. Sakis Tolis, Rotting Christ)

"The Call Of The Void"

"The Hex iv"

"The Moon And The Waters Of Death"







